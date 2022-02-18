Торрес змінив у перерві футболку та не помітив браку. Весь другий тайм він відіграв у формі без емблеми Барселони та Nike.

Ферран побачив брак лише в кінці зустрічі. У клубі назвали курйоз "дивною ситуацією" та списали все на помилку принту.

Барселона не змогла дотиснути Наполі на Камп Ноу – партенопейці втримали нічию

Ферран точним ударом з пенальті приніс Барселоні нічию з Наполі, але показав дива марнотратства. 8 інших ударів Торреса виявилися неточними. Після фінального свистка форвард плакав через нереалізовані моменти.