Ферран вийшов на другий тайм проти Наполі без емблеми Барселони та розревівся
10:02 - Читать на русском
Форвард Барселони Ферран Торрес одягнув "неправильну" форму в матчі Ліги Європи.
завершено
Пйотр Зєліньскі 29’
29’ Пйотр Зєліньскі
Торрес змінив у перерві футболку та не помітив браку. Весь другий тайм він відіграв у формі без емблеми Барселони та Nike.
Ферран побачив брак лише в кінці зустрічі. У клубі назвали курйоз "дивною ситуацією" та списали все на помилку принту.
Барселона не змогла дотиснути Наполі на Камп Ноу – партенопейці втримали нічию
Ферран точним ударом з пенальті приніс Барселоні нічию з Наполі, але показав дива марнотратства. 8 інших ударів Торреса виявилися неточними. Після фінального свистка форвард плакав через нереалізовані моменти.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter