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Ферран Торрес пройшов медогляд і підписав контракт із Манчестер Сіті, – журналіст

15:44 - Читать на русском
Ферран Торрес пройшов медогляд і підписав контракт із Манчестер Сіті, – журналіст
Ферран Торрес / EFE

Півзахисник іспанської Валенсії Ферран Торрес перебуває за крок від переходу в англійський Манчестер Сіті. Про трансфер можуть оголосити незабаром.

Хавбек успішно пройшов медогляд для "містян". Про це журналіст Фабріціо Романо написав у своєму твіттері.

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Торрес вже узгодив деталі контракту з Ман Сіті. Сторони домовилися про угоду на 5 років. Валенсія отримає за свого таланта 27 млн євро плюс бонуси. Основна позиція 20-річного іспанця – правий вінгер. Також він може зіграти на лівому фланзі атаки.

У минулому сезоні Ферран Торрес провів 44 матчі в усіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

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