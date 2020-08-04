Ферран Торрес пройшов медогляд і підписав контракт із Манчестер Сіті, – журналіст

Півзахисник іспанської Валенсії Ферран Торрес перебуває за крок від переходу в англійський Манчестер Сіті. Про трансфер можуть оголосити незабаром.

Хавбек успішно пройшов медогляд для "містян". Про це журналіст Фабріціо Романо написав у своєму твіттері.

Зінченко похизувався новою формою Манчестер Сіті

Торрес вже узгодив деталі контракту з Ман Сіті. Сторони домовилися про угоду на 5 років. Валенсія отримає за свого таланта 27 млн євро плюс бонуси. Основна позиція 20-річного іспанця – правий вінгер. Також він може зіграти на лівому фланзі атаки.

У минулому сезоні Ферран Торрес провів 44 матчі в усіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

100 мільйонів Абрамовича, прекрасна робота Ман Сіті, економія Барси та Реала – трансферний ринок в умовах пандемії