Трансферна сага з переходом форварда Ман Сіті Феррана Торреса у Барселону наближається до свого завершення.

Іспанець сьогодні (26 грудня) прибув до столиці Каталонії та готується до завтрашнього медогляду, інформує Marca.

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Лікарі будуть дуже ретельно оглядати 21-річного гравця, щоб уникнути прихованих проблем зі здоров'ям. Торрес зламав ногу ще у жовтневому матчі за збірну Іспанії, після чого на поле не виходив. Барселона сподівається, що потенційний новачок у хорошій формі і вже з вівторка (28 грудня) зможе тренуватися.

За неофіційною інформацією, Манчестер Сіті отримає 55 млн євро+10 млн бонусами. У поточному сезоні Торрес провів за "містян" 7 поєдинків, в яких забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.

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