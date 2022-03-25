Барселона все ще не може собі дозволити витрачати великі суми на трансфери, тому змушена домовлятися з вільними агентами, як от Франк Кессьє, або ж шукати бюджетні варіанти. Такими можуть стати гравці, які отримують недостатньо ігрової практики в нинішніх командах.

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Одним із пріоритетних напрямків роботи каталонців на літньому трансферному ринку стане пошук лівого оборонця. Жорді Альбі потрібна гідна підміна. На радарі "синьо-гранатових" перебуває низка кандидатів: Хосе Гайя, Алекс Грімальдо, Хаві Галан, Ніколас Тальяфіко та Алекс Морено.

За інформацією Ficahjes.net, Ферран Торрес порадив Барсі звернути увагу на ще одного гравця. Йдеться про Олександра Зінченка, з яким іспанець разом грав за Манчестер Сіті. Серед переваг українця називають тактичну гнучкість (може зіграти на кількох позиціях) та потенційно невисоку трансферну вартість.

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До слова, у нинішньому сезоні Зінченко 18 разів виходив на поле у матчах Манчестер Сіті, відзначившись двома асистами. Контракт 25-річного українця з містянами розрахований до літа 2024 року.