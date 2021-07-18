Ферран організував дитячий футбольний табір. Можливість там займатися мають 40 дітей віком від п'яти до 16 років.

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Однак Торрес також вирішив, що одного футболу не достатньо. Дітлахи також вчилися приносити користь суспільству. Разом із футболістом вони провели екологічну акцію – був прибраний місцевий пляж, де юні активісти зібрали 13 мішків сміття.

Нагадаємо, минулий сезон став для 21-річного іспанця дебютним в АПЛ. Він провів 36 матчів за Манчестер Сіті, в яких забив 13 голів та віддав 3 асисти. З національною збірною Ферран дістався до півфіналу Євро-2020.

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