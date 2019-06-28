Феронікелі в меншості вирвав перемогу в Санта-Коломи і пробився в перший кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів

Санта-Колома у драматичному матчі проти Феронікелі втратила перемогу, а з нею і можливість зіграти в першому кваліфікаційному раунді ЛЧ.

Ліга чемпіонів 2019/20, попередній раунд, фінал

Феронікелі (Косово) – Санта-Колома (Андорра) – 2:1

Голи: Зека, 58, Рекса, 87 – Соса, 52

Вилучення: Ходжа, 50 (Ф)

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Перший тайм команди провели акуратно, відповідно моментів було небагато. Гравці Санта-Коломи відкрили рахунок лише на початку другої половини зустрічі, так андорці використали свою чисельну перевагу.

Проте Феронікелі не мав наміру здаватись. Номінальні господарі майже одразу вирівняли становище, а під кінець зустрічі змогли забити переможний м'яч.

Таким чином Феронікелі став учасником першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Косовари зіграють проти Нью-Сейнтс (Уельс). Перша зустріч відбудеться 10 липня.