Фернандо Торрес покинув посаду тренера Атлетіко, пропрацювавши лише місяць
Колишній нападник Фернандо Торрес більше не очолюватиме молодіжну команду Атлетіко.
Іспанець покинув посаду помічника головного тренера молодіжки Атлетіко за особистими причинами, повідомляє AS.
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Зазначається, що це рішення ніяк не пов'язане з відносинами із керівництвом клубу. Більше того, Торрес може поновити свою тренерську кар'єру вже наступного місяця.
Нагадаємо, що Фернандо Торрес є вихованцем мадридців і дебютував за першу команду в травні 2001-го. Кольори "матрацників" форвард захищав до 2007 року та в 2016-2018 рр. Майже два роки тому він оголосив про завершення ігрової кар'єри.
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