Іспанець покинув посаду помічника головного тренера молодіжки Атлетіко за особистими причинами, повідомляє AS.

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Зазначається, що це рішення ніяк не пов'язане з відносинами із керівництвом клубу. Більше того, Торрес може поновити свою тренерську кар'єру вже наступного місяця.

Нагадаємо, що Фернандо Торрес є вихованцем мадридців і дебютував за першу команду в травні 2001-го. Кольори "матрацників" форвард захищав до 2007 року та в 2016-2018 рр. Майже два роки тому він оголосив про завершення ігрової кар'єри.

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