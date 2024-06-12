Торрес підвищився на посаді. Після досвіду роботи з командою Атлетіко U-19 Фернандо очолив команду Б "кольчонерос". Про це інформує офіційний сайт мадридського клубу. "Я приймаю цей сповнений амбіцій виклик зі спокоєм – від усвідомлення того, що ми готові. Моїм першочерговим завданням стане підготовка гравців для першої команди Атлетіко", – зазначив автор переможного голу у фіналі Євро-2008.

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Торрес мав блискучу ігрову кар'єру: він провів 110 матчів за збірну Іспанії та виграв чемпіонат світу в 2010 році. Він також допоміг своїй країні виграти чемпіонати Європи в 2008 і 2012 роках, забивши в обох фіналах.

Фернандо вважається легендою Ліверпуля, який негарно вчинив по відношенню до "червоних", коли вирішив піти в Челсі. У лондонському клубі заграти йому так і не вдалося. Головним клубом у кар'єрі Торреса назавжди залишився Атлетіко – у ньому він починав і завершував європейський етап своєї кар'єри.

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