Фернандо Педро: Мрію виграти Лігу чемпіонів

Новачок донецького Шахтаря Фернандо Педро поділився емоціями від переходу до складу "гірників".

"Я дуже щасливий, що підписав контракт із таким великим клубом і став частиною команди. До Шахтаря переходжу з великим бажанням і сподіваннями. Для мене передусім важливе те, що команда багато грає у Європі. Також тут виступає чимало бразильців, і це відмінний шанс показати себе з найкращого боку.

Шахтар офіційно підтвердив перехід Фернандо Педро

Усі прагнуть потрапити до збірної, і я робитиму все, щоб опинитися там. Але насамперед хочу завоювати довіру вболівальників і здобути якомога більше титулів із Шахтарем. А моя мрія – виграти Лігу чемпіонів. Я обрав собі 99-й номер – рік мого народження. Вірю, що він принесе мені щастя й успіх", – розповів Фернандо в інтерв'ю офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, що Фернандо Педро перейшов до складу "гірників" із бразильського Палмейраса. Із донеччанами форвард уклав 5-річний контракт.