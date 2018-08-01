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Фернандо Педро: Мій перехід в Шахтар відбувся дуже швидко

15:16 412 Читать на русском
Фернандо Педро: Мій перехід в Шахтар відбувся дуже швидко
Фернандо Педро / Фото: ФК Шахтар

Новачок Шахтаря Фернандо Педро поділився враженнями від переходу в Шахтар.

"Мій перехід відбувся дуже швидко. Лише в понеділок я був проінформований про зацікавленість Шахтаря, а вже у вівторок ми всерйоз просунулися в переговорах і в четвер вилетіли в Україну. Звичайно, мені було трохи страшно.

Моїх співвітчизників тут багато. Це дуже полегшило мені життя. Спочатку я думав, що адаптація буде дуже складною, але все сталося інакше. Мені дуже комфортно в Шахтарі.

Шахтар, як я вважаю, є командою, яка дає шанс молодим талантам. Тут багато показали себе. Це і Дуглас Коста, і Вілліан, і Фред. Але я думаю, перш за все, про свій шлях. Мені потрібно показувати себе. Я хочу грати якомога більше, щоб рости і одного разу, можливо, пройти тим самим шляхом, що й ці хлопці", – цитує футболіста Goal.com.

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Теги
Шахтар Шахтар Дос Сантос Педро Фернандо Дос Сантос Педро Фернандо
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