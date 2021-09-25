"Я потрапив туди в 20 років, і це був справжній шок. Погодив свій перехід з Шахтарем, але залишився ще на шість місяців в Атлетіко Паранаенсе. Тим часом до "гірників" приєдналися Жадсон і Іван (Іван Сарайва де Соуза, – прим.), які виступали за Атлетіко до кінця 2004 року.

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Тоді ще не було WhatsApp, тому я телефонував їм і питав, як йдуть справи в клубі і місті. Вони сказали, що найяскравіша відмінність від Бразилії – це розмір бонусів за перемогу у матчі: "Це 7 тисяч доларів", – сказали вони. Нічого собі, уявляєте? Це були великі гроші. Щоб порівняти реалії, в 2004 році ми боролися за титул чемпіона з Сантосом, а наш бонус становив 900 бразильських реалів (169 доларів, – прим.). У підсумку я переїхав туди в липні, коли в Європі було вже літо – місто було дуже красивим.

Труднощі? Почнемо з того, що мовний бар'єр був великою перешкодою, тому що мені потрібен був перекладач для всього: щоб замовити таксі, або для інших елементарних речей. Але бразильці, які вже були там, дуже допомогли мені, і з часом я вивчив мову і міг налагодити комунікацію самостійно. Я чудово провів час в Шахтарі, саме тому пробув там аж вісім років", – розповів Фернандінью в інтерв'ю FourFourTwo.

Нагадаємо, у 2013-му році хавбек перейшов в Манчестер Сіті за 40 мільйонів євро.

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