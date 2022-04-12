Сьогодні 36-річний бразилець заявив, що покине Ман Сіті наприкінці сезону. Хосеп Гвардіола, як і фанати, до останнього не знав про рішення футболіста. Опісля в Twitter Фернандінью пояснив свої слова.

Гвардіола не знав, що Фернандінью покидає Манчестер Сіті – тренера шокували в Мадриді

"Я був на 100 відсотків чесним і спонтанним, відповідаючи на запитання на нинішній прес-конференції. Але всім, хто мене знає, також відомо, що моя найбільша чесність пов'язана з Ман Сіті та моїми капітанськими обов'язками.

Я повністю зосереджений на завоюванні всіх титулів, за які ми досі боремося. Про своє майбутнє я вже буду говорити лише наприкінці сезону. Продовжуємо працювати", – написав бразилець.

Фернандінью перейшов у Манчестер Сіті з Шахтаря влітку 2013-го за 35 мільйонів фунтів. Він провів у Манчестері 9 сезонів, вигравши 4 рази АПЛ, один Кубок Англії та 6 Кубків ліги. У цьому сезоні бразилець став явним запасним у Гвардіоли та зіграв лише 23 матчі.

Ліверпуль vs Манчестер Сіті: календар на фініші чемпіонських перегонів, який виділяє явного фаворита