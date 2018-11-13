Фернандінью зізнався, як намагається вберегти свій організм, щоб якомога довше виступати на професійному рівні

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью вважає, що відпочинок для гравця його віку має дуже важливе значення.

"Я вже почав грати так, щоб поберегти себе трохи сьогодні, щоб отримати користь завтра. Таким чином, кожні 10 або 15 хвилин відпочинку зараз можуть дозволити мені мати більш тривалу кар'єру.

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Я знаю, що клуб не купив гравців на мою позицію, таким чином, вони намагаються зберегти мене настільки, наскільки це можливо", – цитує Фернандінью City Watch.

33-річний півзахисник перейшов в Манчестер Сіті з донецького Шахтаря влітку 2013 року за 40 млн євро. У складі манкуніанців він двічі ставав переможцем АПЛ. Його контракт з клубом діє до літа 2020 року.

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