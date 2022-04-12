У Фернандінью завершується контракт з Манчестер Сіті. Футболіст заявив, що не планує продовжувати співпрацю, хоча Гвардіола просив його залишитися. Влітку бразилець стане вільним агентом і змінить клуб.

"Моє майбутнє? Я хочу грати. Я повернуся в Бразилію, жодних сумнівів. Рішення вже прийнято, ми все обговорили з сім'єю, це для мене найважливіше", – сказав Фернандінью на пресконференції перед матчем Ліги чемпіонів з Атлетіко.

Фернандінью перейшов у Манчестер Сіті з Шахтаря влітку 2013-го за 35 мільйонів фунтів. Він провів у Манчестері 9 сезонів, вигравши 4 рази АПЛ, один Кубок Англії та 6 Кубків ліги. У цьому сезоні бразилець став явним запасним у Гвардіоли та зіграв лише 23 матчі.

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