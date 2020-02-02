Фернандінью відзначив вражаючий ювілей у футболці Манчестер Сіті

Матч 25 туру АПЛ проти Тоттенхема став особливим для хавбека Манчестер Сіті Фернандінью.

Бразилець відзначив ювілей – 300 матчів у футболці "містян", інформує офіційний Twitter клубу.

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Особливий статус Фернандінью підкреслює те, що на поєдинок з Тоттенхемом він вивів свою команду з капітанською пов'язкою. Нагадаємо, "містяни" заплатили Шахтарю 40 млн євро за бразильця у червні 2013 року. З тих пір він тричі вигравав золоті медалі АПЛ, здобув чотири Кубки ліги, один Кубок Англії і два Суперкубки Англії.

Нагадаємо, нещодавно Фернандінью продовжив контракт з Манчестер Сіті до літа 2021 року.

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