Фернандінью відмовляється виступати за збірну Бразилії через погрози

Хавбек Манчестер Сіті Фернандінью більше не хоче виступати за свою національну команду.

Колишній півзахисник Шахтаря Фернандінью відмовляється приїжджати до табору національної збірної Бразилії, повідомляє іспанське видання AS.

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Крім того, 33-річний хавбек восени вже відмовлявся приїжджати у збірну через погрози, які отримувала його родина через невдалі виступи на чемпіонаті світу-2018.

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Нагадаємо, Фернандінью востаннє грав за "селесао" у 1/4 ЧС-2018, тоді хавбек відзначився автоголом, а його команда поступилась Бельгії.