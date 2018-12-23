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Фернандінью відмовляється виступати за збірну Бразилії через погрози

18:54 1439 Читать на русском
Фернандінью відмовляється виступати за збірну Бразилії через погрози
Фернандінью / Соцмережі

Хавбек Манчестер Сіті Фернандінью більше не хоче виступати за свою національну команду.

Колишній півзахисник Шахтаря Фернандінью відмовляється приїжджати до табору національної збірної Бразилії, повідомляє іспанське видання AS.

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Крім того, 33-річний хавбек восени вже відмовлявся приїжджати у збірну через погрози, які отримувала його родина через невдалі виступи на чемпіонаті світу-2018.

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Нагадаємо, Фернандінью востаннє грав за "селесао" у 1/4 ЧС-2018, тоді хавбек відзначився автоголом, а його команда поступилась Бельгії.

Теги
Світ Манчестер Сіті Манчестер Сіті Бразилія Бразилія Фернандінью Фернандінью
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