"Фернандінью теж опиняється в схожій ситуації", – Неймар засмучений критикою через поразки збірної Бразилії

Нападник ПСЖ Неймар поскаржився на те, що його необ'єктивно надмірно критикують після поразок збірної Бразилії.
"Я думаю, що мене критикують надмірно і необ'єктивно. Але так було протягом всієї моєї кар'єри. Коли збірна Бразилії програє, весь тиск звалюють на мою спину. Думаю, що в схожій ситуації опиняється Фернандінью. Йому теж сильно дістається.
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Критика через симуляції на чемпіонаті світу 2018 року? Я переглянув всі наші матчі і задумався, а чи дійсно симулював?", – сказав Неймар в інтерв'ю Globo TV.
Нагадаємо, на чемпіонаті світу 2018 року в Росії збірна Бразилії дійшла до чвертьфіналу, де поступилася збірній Бельгії з рахунком 1:2.
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