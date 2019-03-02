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"Фернандінью теж опиняється в схожій ситуації", – Неймар засмучений критикою через поразки збірної Бразилії

09:27 219 Читать на русском
"Фернандінью теж опиняється в схожій ситуації", – Неймар засмучений критикою через поразки збірної Бразилії
Неймар / фото із соцмереж

Нападник ПСЖ Неймар поскаржився на те, що його необ'єктивно надмірно критикують після поразок збірної Бразилії.

"Я думаю, що мене критикують надмірно і необ'єктивно. Але так було протягом всієї моєї кар'єри. Коли збірна Бразилії програє, весь тиск звалюють на мою спину. Думаю, що в схожій ситуації опиняється Фернандінью. Йому теж сильно дістається.

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Критика через симуляції на чемпіонаті світу 2018 року? Я переглянув всі наші матчі і задумався, а чи дійсно симулював?", – сказав Неймар в інтерв'ю Globo TV.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу 2018 року в Росії збірна Бразилії дійшла до чвертьфіналу, де поступилася збірній Бельгії з рахунком 1:2.

Без смаку, без мистецтва

Теги
Світ Фернандінью Фернандінью Неймар Неймар Бразилія Бразилія
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