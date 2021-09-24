"Передусім фінансова сторона дуже приваблива. Йдеться не лише про футболістів, але й про клуби, з якими Шахтар веде переговори. Донеччани можуть конкурувати, ​​сплачуючи все відразу, по факту. Зазвичай вони також можуть дозволити собі платити вищі зарплати, ніж португальські, італійські та іспанські клуби.

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Також Шахтар дуже терплячий до молодих новачків. Вони розуміють, що деяким гравцям потрібно більше часу для адаптації, ніж іншим. Потрібен час, щоб повністю розкрити свій потенціал. Мій тодішній тренер Мірча Луческу чудово працював з молодими талантами.

Коли я підписав контракт з Шахтарем, у них був амбітний план – грати в Лізі чемпіонів кожен сезон. Згодом планку підняли ще вище – потрібно було потрапити в 1/4. Ми потрапляли туди раз або два, а також виграли Кубок УЄФА в 2009 році. Ці досягнення зробили клуб ще привабливішим для бразильців", – розповів Фернандінью в інтерв'ю FourFourTwo.

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