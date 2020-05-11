"Важливий елемент у чемпіонстві": Фернандінью розкрив секрет успіху Зінченка в Манчестер Сіті

Хавбек Манчестер Сіті Фернандінью відзначив головні чесноти свого одноклубника Олександра Зінченка.

"Головне, що є у Зінченка – це його доброта і величезна здатність працювати. З найпершого дня він дійсно працював, намагався чогось нового навчитися, слухав тренерів і дивився на партнерів по команді. Думаю, він хотів багато чому навчитися, і це дозволило йому вирости як гравцеві.

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Він був важливим елементом в команді, коли ми виграли титул минулого року. У нинішньому сезоні до травми він також дуже добре грав, і у нього дуже великі перспективи в нашій команді. Він дуже добре інтегрується в цю команду", – розповів бразилець в інтерв'ю програмі Великий Футбол.

Нагадаємо, Зінченко приєднався до Манчестер Сіті з Уфи влітку 2016 року. Перші сезони та оренда в ПСВ були не надто вдалими, але з кампанії 2018/19 українця можна вважати стабільним гравцем основного складу "містян".

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