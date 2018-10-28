Фернандінью: Радий, що повернувся в Україну

Хавбек Манчестер Сіті Фернандінью, який раніше виступав за Шахтар, поділився враженнями від матчу Ліги чемпіонів.

"Радий, що повернувся сюди, побачив знайомі обличчя і зустрівся з друзями. Це був дуже важливий матч для нас, ми заслужили цю перемогу.

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Ми контролювали гру суперника, не давали їм контратакувати, оскільки у Шахтаря швидкі гравці. Ми прекрасно користувалися вільними зонами попереду і створили безліч гольових моментів. Могли забити і більше, але раді, щоб взяли три очки", – цитує Фернандінью офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, Фернандінью виступав за Шахтар з 2005 по 2013 рік, після чого перейшов у Манчестер Сіті, де також став одним з лідерів.