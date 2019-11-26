Фернандінью: При Гвардіолі я не грав тільки на двох позиціях

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью розповів про те, як прихід на посаду головного тренера "містян" Хосепа Гвардіоли вплинув на зміну його позиції на полі.

"Я переходив у Манчестер Сіті, щоб грати в середині поля. На початку кар'єри я був атакувальним хавбеком, але потім перемістився ближче до оборони, а іноді грав на правому фланзі.

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Після приходу Гвардіоли моя позиція змінювалася частіше. Я грав на позиції правого і лівого захисника, правого і лівого півзахисника, був центральним захисником. При Гвардіолі я не грав тільки в атаці і не стояв на воротах", – сказав Фернандінью офіційному сайту "містян".

Нагадаємо, бразилець перейшов у Манчестер Сіті влітку 2013-го року з донецького Шахтаря за 40 мільйонів євро. В поточному сезоні 34-річний хавбек зіграв 13 матчів за Манчестер Сіті у всіх турнірах.

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