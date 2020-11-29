Бразилець повідомив рідним, що не розраховує на продовження контракту з "містянами" і шукатиме нове місце роботи, стверджує Mirror.

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Фернандінью зацікавив клуби з рідної Бразилії та США. У МЛС виступає Нью-Йорк Сіті, який є партнерським клубом Манчестер Сіті і без проблем зможе підписати ветерана. У травні бразильцю виповниться 36 років, але завершувати кар'єру він точно не буде.

Нагадаємо, Фернандінью приєднався до Манчестер Сіті у 2013-му, перейшовши з донецького Шахтаря за 40 млн євро.

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