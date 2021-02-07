Раніше вже повідомлялося, що 35-річний бразилець проводить на Етіхаді свій останній сезон. Контракт Фернандінью закінчується, і сторони не планують його продовжувати. Водночас Ман Сіті не проти залишити свого ветерана у структурі клубу.

Вілліан побив рекорд за кількістю матчів в АПЛ серед бразильців – у топ-3 ще один екс-гравець Шахтаря

Принаймні такою інформацією в інтерв'ю виданню O Tempo поділився директор Атлетіко Мінейро Родріго Каетано. Цей бразильський клуб називали серед варіантів для продовження кар'єри екс-зірки Шахтаря. Схоже, це лише чутки.

"Навколо нього багато чуток через те, що його контракт підходить до завершення. Він – одна з найважливіших фігур у клубі не тільки на полі, але і за його межами. Я не знаю, чи знаєте ви, але у нього навіть є пропозиція приєднатися до Пепа Гвардіолі у статусі асистента", – заявив Каетано.

Нагадаємо, Фернандінью приєднався до Манчестер Сіті у 2013-му, перейшовши з донецького Шахтаря за 40 млн євро. Відтоді бразилець завоював у складі "містян" 11 трофеїв, середи яких три перемоги в АПЛ, один Кубок Англії та інші.

Динамо з вердиктом для Луческу, гравці збірної України в епіцентрі топ-угод: найкраще про трансфери зими 2021