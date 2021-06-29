Бразилець поставив підпис під угодою, розрахованою до літа 2022-го. Цей сезон стане дев'ятим для Фернандінью у складі "містян", повідомляє офіційний сайт клубу.

Манчестер Сіті узгодив рекордний трансфер Гріліша за 100 млн фунтів

"Я думаю, що Манчестер і Великобританія в цілому можуть дати вам все, щоб жити тут найкращим чином. Це освіта, охорона здоров'я, спокій і умови, щоб ви також могли виконувати свою роботу.

Це був, як я можу сказати, хороший момент, щоб вирішити залишитися тут ще на рік. Звичайно ж, моя сім'я дуже щаслива. Мій син, він зараз починає грати в футбол. Сподіваюся, він піде шляхом свого батька!" – сказав Фернандінью.

Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21