Фернандінью: Не хочу загадувати, коли завершу професійну кар'єру

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью зізнався, що поки не думає про завершення професійної кар'єри.

"Я дякую Богові за те, що він дав мені це тіло. Кожні три дні я повинен бути психологічно готовий, я повинен вдосконалювати своє тіло. Звичайно, я дбаю про себе, також у нас є чудовий персонал, який допомагає нам відновлюватися.

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Я завжди говорив, що буду грати, поки мій розум дозволятиме мені це. Головне, що я відчуваю себе мотивованим і щасливим, коли виходжу на поле. Тому я не хочу загадувати. До 37, 38 чи до 40 років буду грати. Подивимося", – цитує бразильського хавбека Manchester Evening News.

Зазначимо, що в поточному сезоні 34-річний Фернандінью зіграв за Манчестер Сіті 9 матчів у всіх турнірах. Після низки травм Хосеп Гвардіола декілька разів використовував екс-хавбека Шахтаря на позиції центрального захисника.

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