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Фернандінью: Не хочу загадувати, коли завершу професійну кар'єру

14:41 43 Читать на русском
Фернандінью: Не хочу загадувати, коли завершу професійну кар'єру
Фернандінью / Sky Sports

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью зізнався, що поки не думає про завершення професійної кар'єри.

"Я дякую Богові за те, що він дав мені це тіло. Кожні три дні я повинен бути психологічно готовий, я повинен вдосконалювати своє тіло. Звичайно, я дбаю про себе, також у нас є чудовий персонал, який допомагає нам відновлюватися.

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Я завжди говорив, що буду грати, поки мій розум дозволятиме мені це. Головне, що я відчуваю себе мотивованим і щасливим, коли виходжу на поле. Тому я не хочу загадувати. До 37, 38 чи до 40 років буду грати. Подивимося", – цитує бразильського хавбека Manchester Evening News.

Зазначимо, що в поточному сезоні 34-річний Фернандінью зіграв за Манчестер Сіті 9 матчів у всіх турнірах. Після низки травм Хосеп Гвардіола декілька разів використовував екс-хавбека Шахтаря на позиції центрального захисника.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Фернандінью Фернандінью
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