Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью отримав три пропозиції для продовження кар’єри, повідомляє журналіст Ніколо Скіра на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Манчестер Сіті вже знайшов заміну Фернандінью – доведеться виплатити 60 мільйонів відступних

Контракт бразильця з "містянами" спливає 30 червня 2022 року і екс-зірка Шахтаря готовий повернутися на батьківщину. Там на футболіста вже чекає запрошення від Атлетіко Паранаенсе – клуб запропонував 37-річному хавбеку угоду терміном на 2 роки.

Нагадаємо, Фернандінью був у системі Атлетіко Паранаенсе з 2000 по 2005 рік, а потім перейшов до Шахтаря.

До слова, нині за "червоно-чорних" виступає екс-динамівець Вітінью та екс-"гірник" Марлос.

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