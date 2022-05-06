Фернандінью може стати одноклубником Марлоса і Вітінью – зірка Манчестер Сіті має три варіанти продовження кар'єри
Бразилець розглядає можливість повернення на батьківщину.
Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью отримав три пропозиції для продовження кар’єри, повідомляє журналіст Ніколо Скіра на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.
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Контракт бразильця з "містянами" спливає 30 червня 2022 року і екс-зірка Шахтаря готовий повернутися на батьківщину. Там на футболіста вже чекає запрошення від Атлетіко Паранаенсе – клуб запропонував 37-річному хавбеку угоду терміном на 2 роки.
Нагадаємо, Фернандінью був у системі Атлетіко Паранаенсе з 2000 по 2005 рік, а потім перейшов до Шахтаря.
До слова, нині за "червоно-чорних" виступає екс-динамівець Вітінью та екс-"гірник" Марлос.
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