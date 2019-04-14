toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕСНА - КАРПАТИ ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ

Фернандінью може пропустити матч-відповідь із Тоттенхемом у Лізі чемпіонів

17:29 162 Читать на русском
Фернандінью може пропустити матч-відповідь із Тоттенхемом у Лізі чемпіонів
Фернандінью / Reuters

Участь провідного хавбека Манчестер Сіті Фернандінью у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із лондонським Тоттенхемом під питанням.

 

Досвідчений бразилець може не відновитися від ушкодження до середи, повідомляє Manchester Evening News.

Існує 4 способи виграти ЛЧ з моменту українського дебюту Мессі – лайфхак для Шахтаря, шанс Зінченка і ще 3-х клубів

Фернандінью має м'язову травму й не потрапив до заявки "містян" на матч 34-го туру АПЛ проти Крістал Пелас. У першому поєдинку на стадії чвертьфіналу ЛЧ 33-річний бразилець провів усі 90 хвилин. Наразі готовність ветерана зіграти проти Тоттенхема можна оцінити, як 50 на 50.

У сезоні 2018/19 Фернандінью провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

Верратті та ще 5 гравців, які могли б замінити Фернандінью у Манчестер Сіті

Теги
Ліга чемпіонів Фернандінью Фернандінью Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ліверпуль – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ
    Англія — 18:20350 Ліверпуль – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ
15
хв
Чорноморець
19:30
Олімпік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук