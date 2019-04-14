Фернандінью може пропустити матч-відповідь із Тоттенхемом у Лізі чемпіонів

Участь провідного хавбека Манчестер Сіті Фернандінью у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із лондонським Тоттенхемом під питанням.

Досвідчений бразилець може не відновитися від ушкодження до середи, повідомляє Manchester Evening News.

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Фернандінью має м'язову травму й не потрапив до заявки "містян" на матч 34-го туру АПЛ проти Крістал Пелас. У першому поєдинку на стадії чвертьфіналу ЛЧ 33-річний бразилець провів усі 90 хвилин. Наразі готовність ветерана зіграти проти Тоттенхема можна оцінити, як 50 на 50.

У сезоні 2018/19 Фернандінью провів 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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