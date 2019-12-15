Фернандінью: Ліверпулю допомагає те, що він давно не ставав чемпіоном Англії

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью поділився думкою про 17-очкове відставання від Ліверпуля в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

"Хотів би бути ближче до Ліверпуля. Можливо, після чотирьох трофеїв в минулому сезоні ми стали занадто самовпевненими. Однак реалії спорту такі, що перевагу потрібно доводити щодня.

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Зараз не думаю про Ліверпулі, він уже занадто далеко. Передусім нам потрібно думати про друге місце, яке посідає Лестер. Ліверпулю допомагає те, що він давно не ставав чемпіоном Англії", – наводить слова Фернандінью Goal.

Нагадаємо, за 17 турів мерсисайдці набрали 49 очок та впевнено очолюють турнірну таблицю. У Ман Сіті 16 матчів та лише 32 очки. "Містяни" ще мають шанс дещо скоротити відставання, оскільки свій поєдинок 17-го туру проти Арсенала грають пізніше.

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