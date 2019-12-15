toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ДЕСНА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Фернандінью: Ліверпулю допомагає те, що він давно не ставав чемпіоном Англії

18:35 23 Читать на русском
Фернандінью: Ліверпулю допомагає те, що він давно не ставав чемпіоном Англії
Фернандінью  / Getty images

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью поділився думкою про 17-очкове відставання від Ліверпуля в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

 
Кевін де Брюйне 2’
Рахім Стерлінг 15’
2’ Кевін де Брюйне
15’ Рахім Стерлінг

"Хотів би бути ближче до Ліверпуля. Можливо, після чотирьох трофеїв в минулому сезоні ми стали занадто самовпевненими. Однак реалії спорту такі, що перевагу потрібно доводити щодня.

Арсенал – Манчестер Сіті: Китай скасував трансляцію матчу після скандальних заяв Озіла

Зараз не думаю про Ліверпулі, він уже занадто далеко. Передусім нам потрібно думати про друге місце, яке посідає Лестер. Ліверпулю допомагає те, що він давно не ставав чемпіоном Англії", – наводить слова Фернандінью Goal.

Нагадаємо, за 17 турів мерсисайдці набрали 49 очок та впевнено очолюють турнірну таблицю. У Ман Сіті 16 матчів та лише 32 очки. "Містяни" ще мають шанс дещо скоротити відставання, оскільки свій поєдинок 17-го туру проти Арсенала грають пізніше.

Зінченко готовий увірватися на кризовий Арсенал, серйозна перевірка для Реала і Барси перед Класіко – анонс євровікенду

blog_ava
Маліновський відзначився красивим голом в другому матчі Серії А поспіль
17:37
4831
Теги
Фернандінью Фернандінью Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Арсенал - Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
хв
Шальке
19:00
Айнтрахт Франкфурт
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук