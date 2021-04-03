Півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш розповів, хто для нього вже багато років залишається прикладом для наслідування.

"Андрес Іньєста. Як футболіст і як людина. Що за легенда!" – написав Фернандеш на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Фернандеш назвав захисника, проти якого йому було найважче грати

Нагадаємо, Іньєста виступає за японський Віссел Кобе, куди перейшов у 2018 році. До цього протягом всієї кар'єри 36-річний півзахисник захищав кольори Барселони, вихованцем якої є. З "блаугранас" він завоював 32 трофеї. Зі збірною Іспанії Андрес став чемпіоном світу і дворазовим чемпіоном Європи.

Фернандеш грає за Манчестер Юнайтед з минулого року. У поточному сезоні 26-річний португалець відіграв за "червоних дияволів" 45 матчів, в яких відзначився 23 голами і 13 асистами.

Реванш для Гвардіоли, німецька війна за Салатницю і дуель філософій у Лондоні: топ-5 матчів вікенду