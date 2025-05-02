Попри жахливі результати в поточному сезоні АПЛ, Манчестер Юнайтед мчить до фіналу Ліги Європи.

Дубль Фернандеша і вилучення Вівіана у відеоогляді матчу Атлетік – Манчестер Юнайтед – 0:3

Впевнена перемога на виїзді над Атлетіком Більбао з рахунком 3:0 дарує чудові шанси "червоним дияволам" на потрапляння в Лігу чемпіонів наступного сезону. Але цього б не сталося без Бруну Фернандеша.

Португальський лідер манкуніанців оформив історичний рекорд за весь час проведення Ліги Європи. Фернандеш – перший гравець, який оформив понад 30 результативних дій в плей-офф ЛЄ. Про це повідомляють аналітики Squawka.

Загалом в активі Бруну 19 голів та 12 асистів у 32-х матчах за весь час виступів у цьому турнірі.

Bruno Fernandes is the first player in Europa League history to be directly involved in 30+ goals in the knockout rounds of the competition.



◉ 19 goals

◉ 12 assists



He’s done it in 32 knockout round appearances. ? pic.twitter.com/KepN7YIgmd — Squawka (@Squawka) May 1, 2025

Манчестер Юнайтед зі скандалом розгромив Атлетік у півфіналі ЛЄ, Тоттенхем переміг Буде-Глімт