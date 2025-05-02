Фернандеш встановив історичне досягнення в Лізі Європи: Бруну – єдина світла пляма МЮ в сезоні
Португальський півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш став автором рекорду Ліги Європи за результативністю.
Попри жахливі результати в поточному сезоні АПЛ, Манчестер Юнайтед мчить до фіналу Ліги Європи.
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Впевнена перемога на виїзді над Атлетіком Більбао з рахунком 3:0 дарує чудові шанси "червоним дияволам" на потрапляння в Лігу чемпіонів наступного сезону. Але цього б не сталося без Бруну Фернандеша.
Португальський лідер манкуніанців оформив історичний рекорд за весь час проведення Ліги Європи. Фернандеш – перший гравець, який оформив понад 30 результативних дій в плей-офф ЛЄ. Про це повідомляють аналітики Squawka.
Загалом в активі Бруну 19 голів та 12 асистів у 32-х матчах за весь час виступів у цьому турнірі.
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