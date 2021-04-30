Бруну Фернандеш визнаний гравцем тижня у другому за престижністю євротурнірі, інформує офіційний Twitter змагань.

Домінація Манчестер Юнайтед і єдина світла пляма Роми – УЄФА оголосив команду тижня в Лізі Європи

Лідер Манчестер Юнайтед у поєдинку проти Роми (6:2) записав до свого активу два голи та стільки ж асистів. Конкурентами Фернандеша у боротьбі за звання були одноклубник Едінсон Кавані, який теж оформив 2+2, а також вінгер Арсенала Ніколя Пепе й захисник Вільяреала Рауль Альбіоль.

Нагадаємо, матчі-відповіді півфіналів Ліги Європи відбудуться рівно за тиждень – 6 травня.

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