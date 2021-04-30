Фернандеш визнаний гравцем тижня Ліги Європи
УЄФА продовжує підбивати підсумки ігрового дня Ліги Європи. Стало відомо, хто переміг у номінації "Найкращий гравець тижня".
Бруну Фернандеш визнаний гравцем тижня у другому за престижністю євротурнірі, інформує офіційний Twitter змагань.
Домінація Манчестер Юнайтед і єдина світла пляма Роми – УЄФА оголосив команду тижня в Лізі Європи
Лідер Манчестер Юнайтед у поєдинку проти Роми (6:2) записав до свого активу два голи та стільки ж асистів. Конкурентами Фернандеша у боротьбі за звання були одноклубник Едінсон Кавані, який теж оформив 2+2, а також вінгер Арсенала Ніколя Пепе й захисник Вільяреала Рауль Альбіоль.
Нагадаємо, матчі-відповіді півфіналів Ліги Європи відбудуться рівно за тиждень – 6 травня.
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