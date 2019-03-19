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Фернандеш покинув розташування збірної Португалії і не зіграє з Україною

17:49 700 Читать на русском
Фернандеш покинув розташування збірної Португалії і не зіграє з Україною
Бруну Фернандеш / фото із соцмереж

Півзахисник збірної Португалїі Бруну Фернандеш не допоможе своїй команді у перших матчах відбору до Євро-2020.

 

Сьогодні збірна Португалії провела перше тренування, в якому взяли участь майже всі футболісти, які готуються до матчу проти України.

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Під керівництвом Фернанду Сантуша займалися 24 з 25 запрошених на збір футболістів. Після проведення кількох тестів, медичний штаб збірної Португалії вирішив, що атакувальний півзахисник Спортінга Бруну Фернандеш не зможе допомогти команді в поєдинках проти України і Сербії. Футболіст вже вирушив у розташування свого клубу.

Поєдинок Португалія – Україна у рамках відбору до Євро-2020 відбудеться у Лісабоні 22 березня. За три дні після цього чемпіони Європи також приймуть вдома сербів.

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Теги
Євро-2020 Португалія - Україна Португалія Португалія Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
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