Фернандеш покинув розташування збірної Португалії і не зіграє з Україною

Півзахисник збірної Португалїі Бруну Фернандеш не допоможе своїй команді у перших матчах відбору до Євро-2020.

Сьогодні збірна Португалії провела перше тренування, в якому взяли участь майже всі футболісти, які готуються до матчу проти України.

Роналду прибув до розташування збірної Португалії та провів перше тренування

Під керівництвом Фернанду Сантуша займалися 24 з 25 запрошених на збір футболістів. Після проведення кількох тестів, медичний штаб збірної Португалії вирішив, що атакувальний півзахисник Спортінга Бруну Фернандеш не зможе допомогти команді в поєдинках проти України і Сербії. Футболіст вже вирушив у розташування свого клубу.

Поєдинок Португалія – Україна у рамках відбору до Євро-2020 відбудеться у Лісабоні 22 березня. За три дні після цього чемпіони Європи також приймуть вдома сербів.

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