"Джорджо К'єлліні. Один з найнедооціненіших футболістів, на мій погляд!

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Для мене це найкращий топ-гравець", – написав Фернандеш на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, К'єлліні перейшов у Ювентус у 2005 році з Фіорентини. У поточному сезоні провів за "Стару синьйору" 16 поєдинків у всіх турнірах, в яких віддав 1 результативну передачу.

Фернандеш приєднався до Манчестер Юнайтед взимку 2020-го зі Спортінга. Встиг відіграти за "червоних дияволів" у цьому сезоні 45 матчів, в яких відзначився 23 голами і 13 асистами.

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