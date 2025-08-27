Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш не бажає залишати клуб, щоб мати регулярну ігрову практику в АПЛ в рік чемпіонату світу.

Бруну Фернандеш може покинути Манчестер Юнайтед через рік. Як інформує Daily Mail, капітан "червоних дияволів" хоче провести в АПЛ ще один сезон і уникнути зайвих складнощів при підготовці до чемпіонату світу.

Після ЧС-2026 португалець буде готовий розглянути інші варіанти, включаючи пропозиції саудівських, американських клубів і команд з інших топ-ліг Європи. Цього літа він відмовив Аль-Хілялю, який був вкрай наполегливим.

Бруну грає за МЮ з сезону 2019/20.

