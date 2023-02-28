Фергюсон вражений формою Рашфорда – легенда Манчестер Юнайтед дав важливу пораду клубу
Екс-наставник "червоних дияволів" Алекс Фергюсон дає поради керівництву команди щодо трансферів.
Колишнього тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона вразила гра нападника Маркуса Рашфорда. Але він вважає, що клубу варто подумати над підписанням ще одного форварда.
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"Маркус – фантастичний. Він завжди мав гарну реалізацію, що дійсно важливо для нападника. Він у чудовій формі. На жаль, Рашфорд – наш основний бомбардир, не завадив би ще один. Але він справляється з усім", – висловив свою думку Фергюсон під час інтерв'ю Sky Sports.
В цьому сезоні Рашфорд зіграв у 24 матчах АПЛ та забив 14 голів. У фіналі Кубка англійської ліги він забив переможний гол у ворота Ньюкасла та допоміг Манчестер Юнайтед завоювати перший трофей за 5 років.
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