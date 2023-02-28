Колишнього тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона вразила гра нападника Маркуса Рашфорда. Але він вважає, що клубу варто подумати над підписанням ще одного форварда.

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"Маркус – фантастичний. Він завжди мав гарну реалізацію, що дійсно важливо для нападника. Він у чудовій формі. На жаль, Рашфорд – наш основний бомбардир, не завадив би ще один. Але він справляється з усім", – висловив свою думку Фергюсон під час інтерв'ю Sky Sports.

В цьому сезоні Рашфорд зіграв у 24 матчах АПЛ та забив 14 голів. У фіналі Кубка англійської ліги він забив переможний гол у ворота Ньюкасла та допоміг Манчестер Юнайтед завоювати перший трофей за 5 років.

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