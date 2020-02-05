Фергюсон зворушливо привітав Роналду з Днем народження

Легендарний екс-тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон привітав колишнього підопічного Кріштіану Роналду із Днем народження.

"Кріштіану, вітаю. Спасибі за все, що ти зробив для мене і Манчестер Юнайтед. Ти великий гравець і, що найважливіше, велика людина", – наводить слова Фергюсона Record.

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Нагадаємо, саме під керівництвом Фергюсона Роналду став зіркою світового масштабу. Кріштіану виступав за Манчестер Юнайтед з 2003 по 2009 роки та виграв у складі манкуніанців свій перший "Золотий м'яч".

До слова, Роналду провів 19 матчів в поточному сезоні чемпіонату Італії, записавши до свого активу 19 голів та 2 асисти.

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