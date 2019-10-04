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Фергюсон знайшов підсилення для Манчестер Юнайтед в Астон Віллі

18:53 202 Читать на русском
Фергюсон знайшов підсилення для Манчестер Юнайтед в Астон Віллі
Джон Макгінн / Getty Images

Колишній наставник Манчестер Юнайтед Сер Алекс Фергюсон хоче бачити у складі "червоних дияволів" півзахисника Астон Вілли Джона Макгінна.

Легендарний тренер уважно слідкує за талановитими гравцями з рідної Шотландії, і прогрес Макгінна за останній рік справив на нього позитивне враження.

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Очікується, що Фергюсон порекомендує керівництву Юнайтед придбати Макгінна уже в найближче трансферне вікно, інформує Goal.com, посилаючись на колишнього скаута Астон Вілли Боббі Дженкса. Також повідомляється, що трансфер гравця може обійтися МЮ у 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, 24-річний Джон Макгінн перейшов у Астон Віллу влітку 2018-го року з шотландського Хіберніана. У цьому сезоні АПЛ в активі півзахисника 3 голи в семи матчах.

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Теги
Англія Трансфери Астон Вілла Астон Вілла Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Джон Макгінн Джон Макгінн
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