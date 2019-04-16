Фергюсон вважає, що Ліверпуль виграє АПЛ

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон вважає, що в нинішньому році чемпіонську гонку в АПЛ виграє Ліверпуль.

"Я спілкувався з Філом Бардслі (захисник Бернлі – прим. "Футбол 24"). Він мені сказав, що розмовляв з Алексом Фергюсоном, який висловив думку, що чемпіоном Англії стане Ліверпуль.

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Таку позицію легендарний наставник аргументував тим, що він очікує на втрату очок Манчестер Сіті в матчі з Манчестер Юнайтед", – розповів колишній нападник Бернлі Джонатан Уолтерс в ефірі BBC Radio.

На даний момент Ліверпуль випереджає Манчестер Сіті на два очки, але у підопічних Хосепа Гвардіоли є гра в запасі.

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