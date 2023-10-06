Сумна звістка прийшла з Англії. Кеті Фергюсон, дружина Алекса Фергюсона, померла у віці 84 років. Про це повідомляє The Sun.

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Пара познайомилася ще у 1964 році, коли Алексу Фергюсону було 23 роки. Вони одружилися через два роки. У подружжя народилося троє синів – Марк та близнюки Даррен та Джейсон. Діти подарували леді Кетті та серу Алексу Фергюсону 12 онуків та одного правнука.

Видання зазначає, що леді Кеті померла вчора, 5 жовтня, в графстві Чешир.

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