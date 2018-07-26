Фергюсон вперше звернувся до вболівальників після інсульту

Легендарний тренер Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон звернувся з подякою до вболівальників.

"По-перше, я хотів би подякувати фахівцям медзакладів, в яких я проходив лікування. Якби не люди, які доглядали за мною, то я б зараз тут не сидів. Дякую їм від себе і від імені всієї моєї сім'ї.

Фергюсон виписаний з лікарні

Мені дуже приємно було отримати велике число повідомлень з усього світу з побажаннями одужання. Всі ваші добрі слова дуже мені допомогли, тому велике спасибі всім за підтримку.

Нарешті, я сподіваюся, що зможу пізніше в цьому сезоні знову стежити за МЮ, тому я хочу побажати Жозе Моурінью і всім гравцями команди удачі.

Спасибі Вам велике", – сказав Фергюсон у відеозверненні.

Нагадаємо, 4 травня сер Алекс був госпіталізований через крововилив у мозок. Операція пройшла успішно.