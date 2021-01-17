"Вейн – найкращий бомбардир збірної Англії усіх часів, найкращий бомбардир в історії Манчестер Юнайтед, і провів фантастичну кар'єру гравця. Це стане відправним пунктом для нього.

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Проте, це індустрія результатів, і ви повинні їх досягати. Він, як ніхто інший, знає про це. Він мав хороший початок, він знає про гру, перебуває у центрі уваги і я маю сподівання, що він досягне успіху. Робота головним тренером – великий крок вперед для нього. Йому, вірогідно, не треба йти в тренери, щоб забезпечити свою сім'ю, оскільки нині він доволі багата молода людина, яка зробила кар'єру в футболі.

І це важливо, бо він хоче займатися цим. Немає сенсу бути тренером, якщо хтось просить про це. Він пішов туди як граючий тренер, потім він став гравцем-головним тренером, а тепер залишився просто наставником. Це те, чого він прагнув. Надіюсь, що в нього все буде гаразд", – цитує Фергюсона The Standard.

Відзначимо, що Вейн Руні з кінця листопада виконував обов'язки керманича Дербі після відставки Філіппа Коку. Цього тижня боси "баранів" зробили його постійним коучем команди. Дербі наразі посідає 23-тє місце в Чемпіоншипі, але від рятівної позиції хлопці Руні відстають лише за додатковими показниками.

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