Фергюсон розхвалив Гіггза після виходу збірної Уельсу на Євро-2020

Легендарний колишній наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон відзначив роботу свого екс-підопічного Раяна Гіггза на посаді головного тренера збірної Уельсу.

"Раян завжди хотів бути на високих ролях. Він дуже розумний, у нього величезний запас сил, і він проводить величезну і якісну роботу зі збірною Уельсу. Також дуже важливо, що Гіггз дає шанс молодим гравцям розвиватися. Це просто фантастика", – наводить слова Фергюсона Sky Sports.

Вихід команди Гіггза на Євро-2020 у відеоогляді матчу Уельс – Угорщина – 2:0

Нагадаємо, збірна Уельсу оформила путівку на Євро-2020 домашньою перемогою над Угорщиною. Підопічні Раяна Гіггза посіли други місце у відбірковій групі Е, яку виграла збірна Хорватії.

Уельс вийшов на Євро-2020 після перемоги над Угорщиною, Нідерланди зіграють з Україною у фінальній частині