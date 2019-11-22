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Фергюсон розхвалив Гіггза після виходу збірної Уельсу на Євро-2020

13:55 239 Читать на русском
Фергюсон розхвалив Гіггза після виходу збірної Уельсу на Євро-2020
Алекс Фергюсон та Раян Гіггз / Getty Images

Легендарний колишній наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон відзначив роботу свого екс-підопічного Раяна Гіггза на посаді головного тренера збірної Уельсу.

"Раян завжди хотів бути на високих ролях. Він дуже розумний, у нього величезний запас сил, і він проводить величезну і якісну роботу зі збірною Уельсу. Також дуже важливо, що Гіггз дає шанс молодим гравцям розвиватися. Це просто фантастика", – наводить слова Фергюсона Sky Sports.

Вихід команди Гіггза на Євро-2020 у відеоогляді матчу Уельс – Угорщина – 2:0

Нагадаємо, збірна Уельсу оформила путівку на Євро-2020 домашньою перемогою над Угорщиною. Підопічні Раяна Гіггза посіли други місце у відбірковій групі Е, яку виграла збірна Хорватії.

Уельс вийшов на Євро-2020 після перемоги над Угорщиною, Нідерланди зіграють з Україною у фінальній частині

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уельс Уельс Алекс Фергюсон Раян Гіггз Раян Ґіґґз
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