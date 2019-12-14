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Фергюсон різко висловився щодо запровадження клубної Суперліги

13:01 330 Читать на русском
Фергюсон різко висловився щодо запровадження клубної Суперліги
Алекс Фергюсон / Фото The Times

Легенда Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон вважає створення нового турніру для найтитулованіших клубів Європи – абсурдом.

"Я взагалі не розумію, навіщо англійським клубам знадобилося б залишати АПЛ.

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Без сумніву, суть цього питання – в грошах, але, це, безумовно, не буде привабливим варіантом для наших клубів з Прем'єр-ліги, яка на даний момент є найкращим чемпіонатом у світі і має хорошу фінансову підтримку від каналів Sky Sports, BT, а тепер ще й Amazon.

Крім того, для футболістів, тренерів і фанатів дуже приваблива можливість брати участь в Лізі чемпіонів, адже цей турнір залишається головним клубним футбольним випробуванням.

Багато клубів з багатою історією можуть просто зникнути, якщо їх партнери по Прем'єр-лізі підвищать ставки", – цитує Фергюсона BBC.

Нагадаємо, раніше президент мадридського Реала Флорентіно Перес висловив ідею щодо створення Суперліги, до якої повинні увійти найсильніші клуби Європи.

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Теги
Алекс Фергюсон Європейська Суперліга Англія
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