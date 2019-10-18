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"Фергюсон програв матч за "Ролекс", – агент звинуватив культового тренера в договірному матчі в Лізі чемпіонів

11:50 1231 Читать на русском
"Фергюсон програв матч за "Ролекс", – агент звинуватив культового тренера в договірному матчі в Лізі чемпіонів
Алекс Фергюсон / Reuters

Агент Джузеппе Пальяра розповів про темні справи Алекса Фергюсона під час його роботи на чолі Манчестер Юнайтед.

Агент Джузеппе Пальяра заявив, що дарував легендарному тренеру Манчестер Юнайтед серу Алексу Фергюсону дорогоцінний годинник в обмін на здачу матчу Ліги чемпіонів, повідомляє Mirror.

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Пальяра розповів журналістці під прикриттям, що Фергюсон працював з агентами, щоб заробляти на трансферах. Окрім того, агент розповів про змову з Фергюсоном в організації договірного матчу між Ювентусом і Манчестер Юнайтед в Лізі чемпіонів, за що Пальяра віддячив його золотим годинником "Ролекс" вартістю 30 тисяч фунтів.

Нагадаємо, Фергюсон завершив тренерську кар'єру в 2013 році. За 26 років роботи в Манчестер Юнайтед легендарний тренер виграв 38 трофеїв.

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Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ювентус Ювентус Алекс Фергюсон
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