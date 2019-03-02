Фергюсон привітав Паркера з призначенням на посаду тренера Фулхема

Виконувач обов'язків головного тренера Фулхема Скотт Паркер повідомив, що легендарний екс-наставник Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон надіслав йому зворушливе повідомлення після призначення в лондонський клуб.

"У мене небагато друзів. Але після вчорашнього призначення телефон розривався від повідомлень. Сер Алекс написав мені, це неймовірно! Тільки подумати, він витратив час, щоб написати мені об'ємне повідомлення з власними порадами. Це мотивує.

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Вдячний керівництву клубу за надану можливість. Це дуже важлива робота, з нетерпінням чекаю, коли приступлю до виконання своїх обов'язків.

Зрозуміло, що Фулхем перебуває в дуже складній ситуації. Але в минулому сезоні ці хлопці були одними з найкращих в Чемпіоншипі. Моє завдання – повернути баланс і впевненість в своїх силах", – цитує Паркера ESPN.

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Фулхем після 28 турів посідає 19-е місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 17 очок. Від рятівного 17-го місця лондонці відстають на 10 очок.