Чотириразовий чемпіон Шотландії вирішив таким способом віддячити тренеру, який привів команду до небачених раніше висот. Окрім сера Алекса, Абердін у майбутньому планує виготовити пам'ятники й іншим легендам, повідомляє офіційний сайт шотландського клубу.

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Фергюсон буде зображеним таким, як на фото нижче. У цей момент тренер святкує чемпіонський титул-1980. Вперше за 15 років чемпіоном Шотландії став не Рейнджерс або Селтік. Статуя на честь тренера буде встановлена поблизу домашньої арени Абердіна.

"Я схвильований цим визнанням, мені дуже приємно отримати відзнаку від клубу, в якому минула значна частина моєї кар'єри. З нетерпінням чекаю моменту, щоб мати змогу побачити результат роботи", – заявив сер Алекс.

Нагадаємо, з Абердіном легендарний шотландець тричі виграв чемпіонат і привів команду до перемоги в Кубку кубків та Суперкубку УЄФА-1983. Згодом Фергюсон очолив збірну Шотландії, а ще пізніше – Манчестер Юнайтед.

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