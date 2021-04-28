"Тотті? Нам сподобався гравець, і ми хотіли включити його до нашого складу. Але коли ми проявили зацікавленість, одразу стало зрозуміло, що Тотті не хоче залишати Рим.

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Він був глибоко прив'язаний до свого міста. Його резюме чітке. Тотті одягав лише футболку Роми", – наводить слова Фергюсона Football-Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Тотті усю кар'єру провів у складі Роми, віддавши клубу 24 роки. За цей час Франческо провів 785 матчів у всіх змаганнях, наколотивши 307 голів та віддавши 184 результативні передачі.

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