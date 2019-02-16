Фергюсон на один матч очолить Манчестер Юнайтед – стала відома дата

сер Алекс Фергюсон та Манчестер Юнайтед у 1999-му

Легендарний сер Алекс Фергюсон знову стане головним тренером Манчестер Юнайтед. Щоправда, лише на один благодійний матч.

Ветерани Манчестер Юнайтед та Баварії зустрінуться у благодійному матчі, приуроченому до 20-ї річниці треблу "червоних дияволів". У поєдинку візьмуть участь чимало учасників фіналу Ліги чемпіонів 1998/99, а на тренерську лаву МЮ повернеться сер Алекс Фергюсон, повідомляє офіційний сайт манкуніанців.

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"З нетерпінням чекаю цієї можливості. Це буде особливий день, адже ми отримаємо нагоду побачити чимало знайомих облич, а також підтримати роботу клубного фонду", – заявив сер Алекс.

Поєдинок відбудеться на Олд Траффорд 26 травня 2019 року – рівно через 20 років з дня знаменитого фіналу на Камп Ноу. Всі кошти,отримані з продажу квитків, будуть передані у благодійний фонд Манчестер Юнайтед.

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