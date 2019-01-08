toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Фергюсон на один матч може стати тренером команди ветеранів Манчестер Юнайтед

23:27 0 Читать на русском
Фергюсон на один матч може стати тренером команди ветеранів Манчестер Юнайтед
сер Алекс Фергюсон / Фото МЮ

Легендарний наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон може повернутись на тренерську лаву.

Планується, що між ветеранами Манчестер Юнайтед та Баварії відбудеться товариський матч на Олд Траффорд, який буде приурочений до 20-річчя фіналу Ліги чемпіонів, де англійці перемогли 2:1.

Фергюсон виголосив мотивуючу промову перед гравцями Манчестер Юнайтед

Очолити команду ветеранів Манчестер Юнайтед може легендарний екс-наставник манкуніанців сер Алекс Фергюсон, повідомляє abola.pt. Але для цього потрібно отримати дозвіл від лікарів, адже шотландець нещодавно переніс крововилив у мозок.

Фергюсон відвідає тренування Манчестер Юнайтед на запрошення Сульшера

Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
5
хв
Жирона
20:30
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук