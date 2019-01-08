Фергюсон на один матч може стати тренером команди ветеранів Манчестер Юнайтед

Легендарний наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон може повернутись на тренерську лаву.

Планується, що між ветеранами Манчестер Юнайтед та Баварії відбудеться товариський матч на Олд Траффорд, який буде приурочений до 20-річчя фіналу Ліги чемпіонів, де англійці перемогли 2:1.

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Очолити команду ветеранів Манчестер Юнайтед може легендарний екс-наставник манкуніанців сер Алекс Фергюсон, повідомляє abola.pt. Але для цього потрібно отримати дозвіл від лікарів, адже шотландець нещодавно переніс крововилив у мозок.

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