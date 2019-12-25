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"Фергюсон готував гравцям Манчестер Юнайтед індичку", – Бербатов пригадав різдвяні традиції легендарного тренера

12:20 212 Читать на русском
"Фергюсон готував гравцям Манчестер Юнайтед індичку", – Бербатов пригадав різдвяні традиції легендарного тренера
Бербатов та Фергюсон / Football 365

Колишній форвард Манчестер Юнайтед Дімітар Бербатов розповів, як святкував Різдво у складі "червоних дияволів".

"Коли я грав за Манчестер Юнайтед, ця пора року було завжди особливою. Ми проводили тренування, а потім йшли до їдальні на різдвяну вечерю. Сер Алекс Фергюсон і тренерський штаб готували нам їжу.

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Це була приємна традиція, ми всі відчували себе єдиною командою, братами. Це було чудово. Ми спілкувалися, жартували, а тренер подавав нам індичку. Дуже веселі дні. Вдома нас теж чекала різдвяна вечеря, але ми повинні були стежити за тим, що їмо, бо мали грати матчі. Не хотілося зустрітися з сером Алексом обличчям до обличчя, коли програєш матч або набираєш зайві кілограми", – зазначив Бербатов в коментарі Betfair.

Нагадаємо, болгарський форвард виступав за Манчестер Юнайтед з 2008 по 2012 роки та провів 149 поєдинків за манкуніанців, відзначившись 56 голами та 27 асистами.

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Теги
Англія Дімітар Бербатов Дімітар Бербатов Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон
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